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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 10:54 | Обновлено 16 июня 2024, 11:29
167
0

Альваро Мората открыл голевой счет на третьем для себя Euro

В трех и более финальных турнирах ЧЕ удавалось забивать 11 игрокам

16 июня 2024, 10:54 | Обновлено 16 июня 2024, 11:29
167
0
Альваро Мората открыл голевой счет на третьем для себя Euro
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Испании Альваро Мората стал 11-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее он по три раза поражал ворота соперников на ЧЕ-2016 и ЧЕ-2020. Между тем, доведя счет своих голов на Euro до 7, Мората сравнялся с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном, с которыми делит теперь 3-ю строчку в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов.

К слову, 5 голов Мораты оказались решающими для «Фурии Рохи». В трех случаях победными – с Турцией на ЧЕ-2016 (3:0) и Хорватией на ЧЕ-2020 (5:3) и ЧЕ-2024 (3:0). А в еще двух – ничейными с Польшей (1:1) и Италией (1:1) на Euro-2020.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы

Т

Игрок

Сборная

ЧЕ

5

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2004, 2008, 2012, 2016, 2020

3

Юрген КЛИНСМАНН

ФРГ/Германия

1988, 1992, 1996

3

Владимир ШМИЦЕР

Чехия

1996, 2000, 2004

3

Тьерри АНРИ

Франция

2000, 2004, 2008

3

НУНУ ГОМЕШ

Португалия

2000, 2004, 2008

3

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

2004, 2008, 2012

3

ЭЛДЕР ПОШТИГА

Португалия

2004, 2008, 2012

3

Уэйн РУНИ

Англия

2004, 2012, 2016

3

Лука МОДРИЧ

Хорватия

2008, 2016, 2020

3

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

2012, 2016, 2020

3

Альваро МОРАТА

Испания

2016, 2020, 2024
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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