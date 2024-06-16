Альваро Мората открыл голевой счет на третьем для себя Euro
В трех и более финальных турнирах ЧЕ удавалось забивать 11 игрокам
Капитан сборной Испании Альваро Мората стал 11-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее он по три раза поражал ворота соперников на ЧЕ-2016 и ЧЕ-2020. Между тем, доведя счет своих голов на Euro до 7, Мората сравнялся с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном, с которыми делит теперь 3-ю строчку в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов.
К слову, 5 голов Мораты оказались решающими для «Фурии Рохи». В трех случаях победными – с Турцией на ЧЕ-2016 (3:0) и Хорватией на ЧЕ-2020 (5:3) и ЧЕ-2024 (3:0). А в еще двух – ничейными с Польшей (1:1) и Италией (1:1) на Euro-2020.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Т
|
Игрок
|
Сборная
|
ЧЕ
|
5
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2004, 2008, 2012, 2016, 2020
|
3
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
ФРГ/Германия
|
1988, 1992, 1996
|
3
|
Владимир ШМИЦЕР
|
Чехия
|
1996, 2000, 2004
|
3
|
Тьерри АНРИ
|
Франция
|
2000, 2004, 2008
|
3
|
НУНУ ГОМЕШ
|
Португалия
|
2000, 2004, 2008
|
3
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
2004, 2008, 2012
|
3
|
ЭЛДЕР ПОШТИГА
|
Португалия
|
2004, 2008, 2012
|
3
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
2004, 2012, 2016
|
3
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
2008, 2016, 2020
|
3
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
2012, 2016, 2020
|
3
|
Альваро МОРАТА
|
Испания
|
2016, 2020, 2024
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