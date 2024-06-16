Альваро Мората открыл голевой счет на третьем для себя Euro

Капитан сборной Испании Альваро Мората стал 11-м игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее он по три раза поражал ворота соперников на ЧЕ-2016 и ЧЕ-2020. Между тем, доведя счет своих голов на Euro до 7, Мората сравнялся с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном, с которыми делит теперь 3-ю строчку в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов.

К слову, 5 голов Мораты оказались решающими для «Фурии Рохи». В трех случаях победными – с Турцией на ЧЕ-2016 (3:0) и Хорватией на ЧЕ-2020 (5:3) и ЧЕ-2024 (3:0). А в еще двух – ничейными с Польшей (1:1) и Италией (1:1) на Euro-2020.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в трех и более финальных турнирах чемпионатов Европы