Хороший сын возвращается домой. Клуб Роналду покинул топовый голкипер
Давид Оспина возвращается на родину
Колумбийский голкипер «Аль-Насра» Давид Оспина, который в конце августа отпразднует свой 36-й день рождения, продолжит карьеру на родине.
О возвращении Оспины объявил «Атлетико Насьональ» – клуб, в котором вратарь начинал профессиональную карьеру в 2006 году.
Именно из «Атлетико Насьональ» Оспина переехал в Европу, где впоследствии и стал известным широкой футбольной общественности.
На Старом континенте колумбийский вратарь поиграл за «Ниццу», «Арсенал» и «Наполи». Становился обладателем Кубка Англии (дважды), Суперкубка Англии и Кубка Италии.
С лета 2022 года Оспина играл за саудовский «Аль-Наср», за который продолжает выступать португалец Криштиану Роналду.
“El buen hijo vuelve a casa” 🥹😭🤴#VOLVEREMOS#VamosNacional🇳🇬 pic.twitter.com/5oa0HpI0BB— Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 15, 2024
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