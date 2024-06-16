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  4. Хороший сын возвращается домой. Клуб Роналду покинул топовый голкипер
Саудовская Аравия
16 июня 2024, 10:04 |
1028
0

Хороший сын возвращается домой. Клуб Роналду покинул топовый голкипер

Давид Оспина возвращается на родину

16 июня 2024, 10:04 |
1028
0
Хороший сын возвращается домой. Клуб Роналду покинул топовый голкипер
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Оспина

Колумбийский голкипер «Аль-Насра» Давид Оспина, который в конце августа отпразднует свой 36-й день рождения, продолжит карьеру на родине.

О возвращении Оспины объявил «Атлетико Насьональ» – клуб, в котором вратарь начинал профессиональную карьеру в 2006 году.

Именно из «Атлетико Насьональ» Оспина переехал в Европу, где впоследствии и стал известным широкой футбольной общественности.

На Старом континенте колумбийский вратарь поиграл за «Ниццу», «Арсенал» и «Наполи». Становился обладателем Кубка Англии (дважды), Суперкубка Англии и Кубка Италии.

С лета 2022 года Оспина играл за саудовский «Аль-Наср», за который продолжает выступать португалец Криштиану Роналду.

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Давид Оспина Аль-Наср Эр-Рияд трансферы Атлетико Насьональ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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