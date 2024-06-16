Владелец Ромы близок к приобретению клуба Миколенко

У клуба Виталия Миколенко, «Эвертона», вскоре появится новый владелец. По информации СМИ, им станет американский бизнесмен Дэн Фридкин.

Он заплатит 475 миллионов евро за 94% акций клуба, которые принадлежат нынешнему владельцу «ирисок», Фархаду Мошири. Сейчас Фридкин должен пройти процедуру проверки со стороны АПЛ. Никаких проблем в этом процессе не ожидается, но он займет больше месяца.

Состояние Фридкина оценивается в 6,1 миллиарда долларов. С 2020 года он является владельцем итальянской «Ромы».