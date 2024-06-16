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Англия
16 июня 2024, 08:35 |
536
0

Владелец Ромы близок к приобретению клуба Миколенко

Дэн Фридкин приобретет контрольный пакет акций «Эвертона»

16 июня 2024, 08:35 |
536
0
Владелец Ромы близок к приобретению клуба Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

У клуба Виталия Миколенко, «Эвертона», вскоре появится новый владелец. По информации СМИ, им станет американский бизнесмен Дэн Фридкин.

Он заплатит 475 миллионов евро за 94% акций клуба, которые принадлежат нынешнему владельцу «ирисок», Фархаду Мошири. Сейчас Фридкин должен пройти процедуру проверки со стороны АПЛ. Никаких проблем в этом процессе не ожидается, но он займет больше месяца.

Состояние Фридкина оценивается в 6,1 миллиарда долларов. С 2020 года он является владельцем итальянской «Ромы».

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Эвертон Дэн Фридкин Рома Рим Фархад Мошири
Олег Дидух Источник: The Athletic
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