Владелец Ромы близок к приобретению клуба Миколенко
Дэн Фридкин приобретет контрольный пакет акций «Эвертона»
У клуба Виталия Миколенко, «Эвертона», вскоре появится новый владелец. По информации СМИ, им станет американский бизнесмен Дэн Фридкин.
Он заплатит 475 миллионов евро за 94% акций клуба, которые принадлежат нынешнему владельцу «ирисок», Фархаду Мошири. Сейчас Фридкин должен пройти процедуру проверки со стороны АПЛ. Никаких проблем в этом процессе не ожидается, но он займет больше месяца.
Состояние Фридкина оценивается в 6,1 миллиарда долларов. С 2020 года он является владельцем итальянской «Ромы».
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