ФОТО. Сборная Украины в Германии: тренировка под дождем и перелет в Мюнхен

Сегодня утром сборная Украины провела тренировку на домашнем для себя поле в Таунусштайне.

Погода удивила разительными метаморфозами: как только ребята ступили на поле, начал сечь сильный холодный дождь, поэтому многие игроки вернулись в раздевалку, чтобы надеть тренировочные куртки и штаны вместо шорт. Однако прошло не более 10-ти минут, и осадки внезапно прекратились, зато из-за облаков вышло солнце, которое даже начало немного припекать, – за три дня здесь такое потепление произошло впервые.

До завершения тренировки погода больше не изменилась. Во время занятия игроки продолжили отрабатывать задания тренерского штаба, направленные на подготовку модели игры с первым соперником национальной команды на Евро-2024 – сборной Румынии.

После обеда делегация сине-желтых посетила «Праздник Евро-2024», организованный украинско-немецким сообществом города Таунусштайн. Пресс-секретарь национальной команды Александр Гливинский поблагодарил местную общину за теплый прием, который сборная почувствовала во время открытой тренировки в Висбадене, а также выразил благодарность Германии за поддержку Украины в трудное военное время. Кроме того, игроки национальной команды записали на видео слова благодарности украинской диаспоре земли Гессен за теплую встречу и передали мячи со своими автографами, которые сообщество разыграет на аукционе для сбора средств для украинских благотворительных фондов.

Немецкая певица Марлен Масс, которая стала известной в Украине в начале полномасштабного вторжения, спев «Червону калину» и собрав более 3 млн просмотров, представила на празднике новую песню, посвященную выступлению сборной Украины на Евро-2024. Марлен очень надеется, что песня понравится футболистам и болельщикам.

Ближе к вечеру сине-желтые прибыли в аэропорт Франкфурта, откуда вылетели в Мюнхен. Учитывая короткую дистанцию между городами, 400 км, полет длился около 40 минут. Как и во время первого прилета на турнир в Германию, автобус национальной команды Украины ждал у трапа самолета. Поэтому сразу из аэропорта команда выехала в центр Мюнхена, где и разместилась в гостинице.

Завтра в программе сборной – официальная тренировка на «Арена Мюнхен», которая начнется в 17:30 по Киеву (первые 15 минут – открыты для медиа). 45-ю минутами ранее, в 16:45, начнется пресс-конференция главного тренера Сергея Реброва и игрока команды Ильи Забарного.

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тымчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: 11. Артем Довбик («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Календарь матчей группы Е на Евро-2024

17.06. Румыния – Украина. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгия – Словакия. «Франкфурт-Штадион». Франкфурт-на-Майне. 19:00

21.06. Словакия – Украина. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгия – Румыния. «Штадион Кельн». Кельн. 22:00

26.06. Словакия – Румыния. «Франкфурт-Штадион». Франкфурт-на-Майне. 19:00

26.06. Украина – Бельгия. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00

Время начала матчей – киевское.