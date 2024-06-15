ITF15 июня 2024, 21:46 | Обновлено 15 июня 2024, 21:47
56
0
Овчаренко на отказе соперника выиграл титул в Италии
Оппонент не вышел на финал
15 июня 2024, 21:46 | Обновлено 15 июня 2024, 21:47
56
0
Украинский теннисист Александр Овчаренко (№635 АТР) стал чемпионом на грунтовом турнире ITF M15 в Кьети (Италия).
В субботу он должен был сыграть финал против француза Лилиана Мармусе (№675 АТР), но мат за титул не состоялся.
Отметим, что первые три матча на турнире Александр выиграл в двух сетах, только в полуфинале ему понадобилась третья партия.
Овчаренко завоевал свой пятый титул в карьере и второй в этом сезоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 июня 2024, 14:26 8
Марта сразится с «нейтральной» соперницей
Футбол | 15 июня 2024, 18:18 15
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Футбол | 15.06.2024, 14:00
Футбол | 15.06.2024, 14:17
Футбол | 15.06.2024, 00:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2024, 00:19
15.06.2024, 11:23 3
Бокс
14.06.2024, 21:14 6
14.06.2024, 09:45 4
13.06.2024, 17:53 149
13.06.2024, 17:06 22
14.06.2024, 02:45 15