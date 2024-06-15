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  4. Овчаренко на отказе соперника выиграл титул в Италии
ITF
15 июня 2024, 21:46 | Обновлено 15 июня 2024, 21:47
56
0

Овчаренко на отказе соперника выиграл титул в Италии

Оппонент не вышел на финал

15 июня 2024, 21:46 | Обновлено 15 июня 2024, 21:47
56
0
Овчаренко на отказе соперника выиграл титул в Италии
ITF. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№635 АТР) стал чемпионом на грунтовом турнире ITF M15 в Кьети (Италия).

В субботу он должен был сыграть финал против француза Лилиана Мармусе (№675 АТР), но мат за титул не состоялся.

Отметим, что первые три матча на турнире Александр выиграл в двух сетах, только в полуфинале ему понадобилась третья партия.

Овчаренко завоевал свой пятый титул в карьере и второй в этом сезоне.

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Александр Овчаренко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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