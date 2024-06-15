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  4. Мората стал 3-м лучшим бомбардиром в истории Евро. Кто лидер?
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 21:36 |
1567
1

Мората стал 3-м лучшим бомбардиром в истории Евро. Кто лидер?

Альваро забил 7 голов на чемпионатах Европы

15 июня 2024, 21:36 |
1567
1
Мората стал 3-м лучшим бомбардиром в истории Евро. Кто лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 года в группе В между сборными Испании и Хорватии. Красная фурия одержала победу со счетом 3:0.

Первый гол в матче забил форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората, который отличился на 29-й минуте.

Этот гол для Мораты, который проводит свой третий Евро, стал 7-м на чемпионатах Европы по футболу, что позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров в истории турнира. По семь голов в своем активе имеют также Антуан Гризманн (Франция) и Алан Ширер (Англия).

Больше Мораты забивали лишь Мишель Платини (Франция) – 9, и лучший бомбардир в истории Евро португалец Криштиану Роналду – 14 голов.

Лучшие бомбардиры в истории Евро:

  1. Криштиану Роналду – 14 голов
  2. Мишель Платини – 9 голов
  3. Альваро Мората – 7 голов
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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