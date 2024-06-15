Мората стал 3-м лучшим бомбардиром в истории Евро. Кто лидер?

В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 года в группе В между сборными Испании и Хорватии. Красная фурия одержала победу со счетом 3:0.

Первый гол в матче забил форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората, который отличился на 29-й минуте.

Этот гол для Мораты, который проводит свой третий Евро, стал 7-м на чемпионатах Европы по футболу, что позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров в истории турнира. По семь голов в своем активе имеют также Антуан Гризманн (Франция) и Алан Ширер (Англия).

Больше Мораты забивали лишь Мишель Платини (Франция) – 9, и лучший бомбардир в истории Евро португалец Криштиану Роналду – 14 голов.

Лучшие бомбардиры в истории Евро: