Мората стал 3-м лучшим бомбардиром в истории Евро. Кто лидер?
Альваро забил 7 голов на чемпионатах Европы
В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 года в группе В между сборными Испании и Хорватии. Красная фурия одержала победу со счетом 3:0.
Первый гол в матче забил форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората, который отличился на 29-й минуте.
Этот гол для Мораты, который проводит свой третий Евро, стал 7-м на чемпионатах Европы по футболу, что позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров в истории турнира. По семь голов в своем активе имеют также Антуан Гризманн (Франция) и Алан Ширер (Англия).
Больше Мораты забивали лишь Мишель Платини (Франция) – 9, и лучший бомбардир в истории Евро португалец Криштиану Роналду – 14 голов.
Лучшие бомбардиры в истории Евро:
- Криштиану Роналду – 14 голов
- Мишель Платини – 9 голов
- Альваро Мората – 7 голов
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