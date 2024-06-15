В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия – 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не забил пенальти (вратарь).

ФОТО. Испания – Хорватия – 3:0. Красная фурия успешно стартовала на ЧЕ-2024