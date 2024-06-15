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  4. ФОТО. Испания – Хорватия – 3:0. Красная фурия успешно стартовала на ЧЕ-2024
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 21:22 |
401
1

ФОТО. Испания – Хорватия – 3:0. Красная фурия успешно стартовала на ЧЕ-2024

«Клетчатые» были разбиты в Берлине

15 июня 2024, 21:22 |
401
1
ФОТО. Испания – Хорватия – 3:0. Красная фурия успешно стартовала на ЧЕ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия – 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не забил пенальти (вратарь).

ФОТО. Испания – Хорватия – 3:0. Красная фурия успешно стартовала на ЧЕ-2024

ispaniya-horvatiya-3-0-krasnaya-furiya-uspeshno-startovala-na-che-2024
ispaniya-horvatiya-3-0-krasnaya-furiya-uspeshno-startovala-na-che-2024-foto-1
ispaniya-horvatiya-3-0-krasnaya-furiya-uspeshno-startovala-na-che-2024-foto-2
ispaniya-horvatiya-3-0-krasnaya-furiya-uspeshno-startovala-na-che-2024-foto-3
ispaniya-horvatiya-3-0-krasnaya-furiya-uspeshno-startovala-na-che-2024-foto-4
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сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Испания - Хорватия фотогалерея
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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vazazh
Складно грати фаворитом? Який в ж.. ти фаворит? Вибрай хоча б 1 очко в цьому матчі.
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