Чемпионат Европы15 июня 2024, 21:22 |
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ФОТО. Испания – Хорватия – 3:0. Красная фурия успешно стартовала на ЧЕ-2024
«Клетчатые» были разбиты в Берлине
15 июня 2024, 21:22 |
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В субботу, 15 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.
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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.
Испания – Хорватия – 3:0
Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2
На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не забил пенальти (вратарь).
ФОТО. Испания – Хорватия – 3:0. Красная фурия успешно стартовала на ЧЕ-2024
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