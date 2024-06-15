WTA15 июня 2024, 20:26 | Обновлено 15 июня 2024, 20:27
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Калинина получила первую соперницу на турнире в Бирмингеме
В первом раунде Ангелина сразится с четвертой сеяной
15 июня 2024, 20:26 | Обновлено 15 июня 2024, 20:27
503
0
Состоялась жеребьевка квалификации травяного турнира WTA 500 в Бирмингеме.
В основной сетке сыграет одна украинка – Ангелина Калинина (№46 WTA).
В стартовом матче Калинина сразится против четвертой сеяной британки Кэти Бултер (№30 WTA).
Победительница встречи во втором круге сыграет с Юлией Путинцевой (№41 WTA) или Кларой Бюрель (№42 WTA).
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