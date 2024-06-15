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  4. Калинина получила первую соперницу на турнире в Бирмингеме
WTA
15 июня 2024, 20:26 | Обновлено 15 июня 2024, 20:27
503
0

Калинина получила первую соперницу на турнире в Бирмингеме

В первом раунде Ангелина сразится с четвертой сеяной

15 июня 2024, 20:26 | Обновлено 15 июня 2024, 20:27
503
0
Калинина получила первую соперницу на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка квалификации травяного турнира WTA 500 в Бирмингеме.

В основной сетке сыграет одна украинка – Ангелина Калинина (№46 WTA).

В стартовом матче Калинина сразится против четвертой сеяной британки Кэти Бултер (№30 WTA).

Победительница встречи во втором круге сыграет с Юлией Путинцевой (№41 WTA) или Кларой Бюрель (№42 WTA).

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WTA Бирмингем Ангелина Калинина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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