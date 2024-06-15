ВИДЕО. Испанцы шокировали хорватов тремя голами в первом тайме

В субботу, 15 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

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В середине первого тайма испанцы шокировали соперника двумя голами.

На 29-й минуте счет открыл Альваро Мората, на 32-й отличился Фабиан Руис. А в компенсированное время забил еще и Дани Карвахаль.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия - 3:0 (после первого тайма)

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

Видео гола Мораты

Видео гола Руиса

Видео гола Карвахаля