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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 19:57 | Обновлено 15 июня 2024, 20:39
1698
0

ВИДЕО. Испанцы шокировали хорватов тремя голами в первом тайме

Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль расписались в воротах команди Златко Далича

15 июня 2024, 19:57 | Обновлено 15 июня 2024, 20:39
1698
0
ВИДЕО. Испанцы шокировали хорватов тремя голами в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июня, проходит матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

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В середине первого тайма испанцы шокировали соперника двумя голами.

На 29-й минуте счет открыл Альваро Мората, на 32-й отличился Фабиан Руис. А в компенсированное время забил еще и Дани Карвахаль.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Испания – Хорватия - 3:0 (после первого тайма)

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2

Видео гола Мораты

Видео гола Руиса

Видео гола Карвахаля

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сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Испания - Хорватия Альваро Мората Фабиан Руис Дани Карвахаль
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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