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  4. Черноморец хотел арендовать основого игрока Колоса. Клуб получил отказ
Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 18:50 |
472
0

Черноморец хотел арендовать основого игрока Колоса. Клуб получил отказ

Колос не захотел отпускать Демченко

15 июня 2024, 18:50 |
472
0
Черноморец хотел арендовать основого игрока Колоса. Клуб получил отказ
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» обращался к «Колосу» с предложением об аренде полузащитника Александра Демченко, однако получил отказ.

28-летний Демченко в минувшем сезоне провел за «Колос» 29 матчей во всех турнирах (25 — в стартовом составе) и отдал 1 голевую передачу. Профильная позиция хавбека — опорник, хотя в нескольких матчах он отыграл в центральной зоне повыше, а еще трижды выполнял функции правого вингера.

До «Колоса» Демченко поиграл в УПЛ за «Александрию» и «Черноморец» (всего в высшем дивизионе — 68 матчей, 4 гола и 6 ассистов).

В чемпионате 2023/2024 «Колос» и «Черноморец» финишировали на соседних турнирных позициях: ковалевцы заняли 11-е место, а одесситы — 12-е.

«Черноморец» летом уже подписал опытных вратаря и защитника.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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