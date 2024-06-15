Черноморец хотел арендовать основого игрока Колоса. Клуб получил отказ
Колос не захотел отпускать Демченко
Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» обращался к «Колосу» с предложением об аренде полузащитника Александра Демченко, однако получил отказ.
28-летний Демченко в минувшем сезоне провел за «Колос» 29 матчей во всех турнирах (25 — в стартовом составе) и отдал 1 голевую передачу. Профильная позиция хавбека — опорник, хотя в нескольких матчах он отыграл в центральной зоне повыше, а еще трижды выполнял функции правого вингера.
До «Колоса» Демченко поиграл в УПЛ за «Александрию» и «Черноморец» (всего в высшем дивизионе — 68 матчей, 4 гола и 6 ассистов).
В чемпионате 2023/2024 «Колос» и «Черноморец» финишировали на соседних турнирных позициях: ковалевцы заняли 11-е место, а одесситы — 12-е.
«Черноморец» летом уже подписал опытных вратаря и защитника.
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