Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Испания – Хорватия

В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

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Стартовые составы

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Эрнандес, Руис, Педри, Ямал, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Будимир.

На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.

Встреча начнется в 19:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.