Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Испания – Хорватия
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 18:20 | Обновлено 15 июня 2024, 18:43
1302
0

Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Испания – Хорватия

В 19:00 начнется матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы

15 июня 2024, 18:20 | Обновлено 15 июня 2024, 18:43
1302
0
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Испания – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Эрнандес, Руис, Педри, Ямал, Мората, Уильямс.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Будимир.

На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.

Встреча начнется в 19:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
Талант сборной Испании установил уникальное достижение на Евро
Испания – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лучший арбитр УПЛ получил назначение на матч Евро-2024
сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Испания - Хорватия стартовые составы
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Футбол | 15 июня 2024, 00:11 23
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум

Украинский вратарь не определился со своим будущим

Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Бокс | 14 июня 2024, 21:14 6
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге

Конголезский боксер объяснил, почему никто не хочет с ним драться

Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»
Футбол | 15.06.2024, 13:50
Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»
Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Футбол | 15.06.2024, 00:39
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией
Футбол | 15.06.2024, 18:19
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 15
Футбол
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
13.06.2024, 20:45 9
Футбол
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
14.06.2024, 09:45 4
Бокс
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
14.06.2024, 21:31 3
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 12
Бокс
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 3
Футбол
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
13.06.2024, 17:53 149
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем