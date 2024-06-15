Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Испания – Хорватия
В 19:00 начнется матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы
В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.
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Стартовые составы
Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Эрнандес, Руис, Педри, Ямал, Мората, Уильямс.
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Брозович, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Будимир.
На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.
Встреча начнется в 19:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Хорватия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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