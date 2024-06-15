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  4. ВИДЕО. Первый гол Венгрии на Евро. Ассист Собослаи, удар Варги
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 17:39 |
518
0

ВИДЕО. Первый гол Венгрии на Евро. Ассист Собослаи, удар Варги

Команда остается в игре

15 июня 2024, 17:39 |
518
0
ВИДЕО. Первый гол Венгрии на Евро. Ассист Собослаи, удар Варги
Sky Sports

В матче 1-го тура Евро-2024 в группе A между Швейцарией и Венгрией футболисты сборной Венгрии на 66-й минуте отыграли один гол силами Баршабаша Варги.

Игрок воспользовался передачей Собослаи и сделал счет 1:2.

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Венгрия – Швейцария 1:2. Гол Варги

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сборная Швейцарии по футболу сборная Венгрии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Венгрия - Швейцария Доминик Собослаи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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