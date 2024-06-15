Чемпионат Европы15 июня 2024, 17:39 |
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ВИДЕО. Первый гол Венгрии на Евро. Ассист Собослаи, удар Варги
Команда остается в игре
15 июня 2024, 17:39 |
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В матче 1-го тура Евро-2024 в группе A между Швейцарией и Венгрией футболисты сборной Венгрии на 66-й минуте отыграли один гол силами Баршабаша Варги.
Игрок воспользовался передачей Собослаи и сделал счет 1:2.
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Венгрия – Швейцария 1:2. Гол Варги
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