Чемпионат Европы15 июня 2024, 17:07 |
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ВИДЕО. Красивый гол Швейцарии в матче Евро-2024
Швейцария контролирует ход встречи
15 июня 2024, 17:07 |
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В матче 1-го тура Евро-2024 в группе A между Швейцарией и Венгрией футболисты сборной Швейцарии под конец первого тайма оформили второй гол.
Красивый удар удался Мишелю Эбишеру, который пробил с дальней дистанции.
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Венгрия – Швейцария 0:2. Гол Эбишера
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