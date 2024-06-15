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  4. ВИДЕО. Красивый гол Швейцарии в матче Евро-2024
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 17:07 |
1658
0

ВИДЕО. Красивый гол Швейцарии в матче Евро-2024

Швейцария контролирует ход встречи

15 июня 2024, 17:07 |
1658
0
ВИДЕО. Красивый гол Швейцарии в матче Евро-2024
Sky Sports

В матче 1-го тура Евро-2024 в группе A между Швейцарией и Венгрией футболисты сборной Швейцарии под конец первого тайма оформили второй гол.

Красивый удар удался Мишелю Эбишеру, который пробил с дальней дистанции.

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Венгрия – Швейцария 0:2. Гол Эбишера

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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