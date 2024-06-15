ВИДЕО. Швейцария быстро вышла вперед в матче с Венгрией

В матче 1-го тура Евро-2024 в группе A между Швейцарией и Венгрией футболисты сборной Швейцарии вышли вперед уже на 12-й минуте встречи благодаря голу Квадво Дуа, который забил после передачи Михала Эбишера.

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Венгрия – Швейцария 0:1. Гол Дуа