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  4. ВИДЕО. Швейцария быстро вышла вперед в матче с Венгрией
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 16:33 |
964
0

ВИДЕО. Швейцария быстро вышла вперед в матче с Венгрией

Команда Швейцарии оформила гол силами Дуа

15 июня 2024, 16:33 |
964
0
ВИДЕО. Швейцария быстро вышла вперед в матче с Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Евро-2024 в группе A между Швейцарией и Венгрией футболисты сборной Швейцарии вышли вперед уже на 12-й минуте встречи благодаря голу Квадво Дуа, который забил после передачи Михала Эбишера.

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Венгрия – Швейцария 0:1. Гол Дуа

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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