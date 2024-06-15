Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной
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Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин доволен тем, что в национальной команде имеет сильных конкурентов Андрея Лунина и Георгия Бущана.
«Конкуренция в сборной – это супер. У нас здоровая конкуренция, и это плюс и для игроков, которые конкурируют, и для команды. Кто будет лучше, тот и сыграет».
«Тут нет возможности расслабиться, нужно себя подталкивать вперед и работать, работать, работать», – сказал Трубин.
До Евро Трубин, Бущан и Лунин сыграли по одному контрольному матчу.
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