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  4. Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 16:31 |
1018
1

Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной

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15 июня 2024, 16:31 |
1018
1
Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин доволен тем, что в национальной команде имеет сильных конкурентов Андрея Лунина и Георгия Бущана.

«Конкуренция в сборной – это супер. У нас здоровая конкуренция, и это плюс и для игроков, которые конкурируют, и для команды. Кто будет лучше, тот и сыграет».

«Тут нет возможности расслабиться, нужно себя подталкивать вперед и работать, работать, работать», – сказал Трубин.

До Евро Трубин, Бущан и Лунин сыграли по одному контрольному матчу.

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сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Андрей Лунин Георгий Бущан Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Saar
Бущан! Потім Трубін!
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