Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин доволен тем, что в национальной команде имеет сильных конкурентов Андрея Лунина и Георгия Бущана.

«Конкуренция в сборной – это супер. У нас здоровая конкуренция, и это плюс и для игроков, которые конкурируют, и для команды. Кто будет лучше, тот и сыграет».

«Тут нет возможности расслабиться, нужно себя подталкивать вперед и работать, работать, работать», – сказал Трубин.

До Евро Трубин, Бущан и Лунин сыграли по одному контрольному матчу.