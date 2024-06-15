ДОННАРУММА: «Если проиграем Албании, то окажемся под давлением»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Албании:

«Когда вы готовитесь к такому соревнованию, вы не можете не быть мотивированными. Мы начинаем в том же духе, что и 3 года назад, и попробуем воссоздать магию 2021 года. Те, кто выиграл Евро 3 года назад, безусловно, дадут несколько советов новым игрокам.

Этот матч - самая большая банановая кожура в нашей группе. Мы должны быть настроены на 100%. Албания имеет высокий темп, много угрозы. Мы не можем позволить себе выложиться на 70-80%. Этот матч будет чрезвычайно важным.

В Албании много замечательных индивидуальных игроков. Мы должны убедиться, что мы остаемся плотными и компактными, и не даем им пространства, чтобы выиграть на контратаках. Мы можем выиграть как на первой минуте, так и на последней - нам просто нужно набраться терпения и держать себя в форме. Если мы выиграем Албанию, это будет большой шаг к выходу в плей-офф. Победа поставит нас в сильную позицию, а поражение поставит нас под давление».

Матч Италия – Албания состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.