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  4. ДОННАРУММА: «Если проиграем Албании, то окажемся под давлением»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 16:40 |
249
0

ДОННАРУММА: «Если проиграем Албании, то окажемся под давлением»

Вратарь сборной Италии поделился ожиданиями от матча против Албании

15 июня 2024, 16:40 |
249
0
ДОННАРУММА: «Если проиграем Албании, то окажемся под давлением»
УЕФА. Джанлуиджи Доннарумма

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Албании:

«Когда вы готовитесь к такому соревнованию, вы не можете не быть мотивированными. Мы начинаем в том же духе, что и 3 года назад, и попробуем воссоздать магию 2021 года. Те, кто выиграл Евро 3 года назад, безусловно, дадут несколько советов новым игрокам.

Этот матч - самая большая банановая кожура в нашей группе. Мы должны быть настроены на 100%. Албания имеет высокий темп, много угрозы. Мы не можем позволить себе выложиться на 70-80%. Этот матч будет чрезвычайно важным.

В Албании много замечательных индивидуальных игроков. Мы должны убедиться, что мы остаемся плотными и компактными, и не даем им пространства, чтобы выиграть на контратаках. Мы можем выиграть как на первой минуте, так и на последней - нам просто нужно набраться терпения и держать себя в форме. Если мы выиграем Албанию, это будет большой шаг к выходу в плей-офф. Победа поставит нас в сильную позицию, а поражение поставит нас под давление».

Матч Италия – Албания состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Джанлуиджи Доннарумма сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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