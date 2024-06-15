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  4. РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 19:18 |
188
2

РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»

Команда готовится к матчу против Румынии

15 июня 2024, 19:18 |
188
2
РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что команде непросто находиться в статусе фаворита перед первым матчем Евро-2024 против Румынии.

«Очень сложно быть фаворитом матча. У нас были тяжелые матчи плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Исландии, когда нас считали фаворитами. Нужно концентрироваться на каждом матче и сопернике».

«Сейчас мы готовимся к Румынии, а дальше посмотрим, что случится», – сказал Ребров.

Матч с Румынией состоится 17 июня, далее команда сыграет против Словакии и Бельгии.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Иван Зинченко Источник: Трендец
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
А кто фаворит? Румыны вышли на Евро с первого места, а нам фаворитство за что, за виртуал прайсы на трансфермаркте? Так Швейцария на 100 миллионов дешевле нас, а слабее? Очень вряд ли.
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