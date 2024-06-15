РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что команде непросто находиться в статусе фаворита перед первым матчем Евро-2024 против Румынии.

«Очень сложно быть фаворитом матча. У нас были тяжелые матчи плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Исландии, когда нас считали фаворитами. Нужно концентрироваться на каждом матче и сопернике».

«Сейчас мы готовимся к Румынии, а дальше посмотрим, что случится», – сказал Ребров.

Матч с Румынией состоится 17 июня, далее команда сыграет против Словакии и Бельгии.