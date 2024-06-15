Лука МОДРИЧ: «Этот момент наконец-то наступил»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Испании:

«Мы готовы. Этот момент наконец-то наступил. Ожидание – это всегда самая тяжелая часть. Мы взволнованы матчем и не можем дождаться, когда он начнется.

Между нами и Испанией нет ничего неизвестного, мы часто встречаемся друг с другом. Мы многое о них знаем, хотя у них много новых, молодых и очень талантливых игроков. Конечно, прошлогодний финал Лиги наций – это ориентир, как мы должны играть против Испании. Хотя мы проиграли по пенальти, мы играли очень хорошо, и все могло легко сложиться по-нашему».

Матч Испания – Хорватия состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.