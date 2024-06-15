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  4. Шевченко рассказал о минимальной задаче сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 15:35 |
988
0

Шевченко рассказал о минимальной задаче сборной Украины на Евро-2024

Президент УАФ рассчитывает на выход из группы

15 июня 2024, 15:35 |
988
0
Шевченко рассказал о минимальной задаче сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал понять, что сборной Украины на Евро-2024 нужно как минимум выйти из группы с Бельгией, Словакией и Румынией.

«У сборной Украины один из самых молодых составов на Евро. У нас качественные игроки, у которых и есть и умение, и характер. Очень важно, чтобы мы проявили себя именно как команда».

«Что будет считаться успехом? Для начала нужно выйти из группы, а дальше будем смотреть».

«Результаты Довбика? Я очень за него рад, поздравил его. Здорово, что у сборной Украины есть такой форвард», — сказал Шевченко.

Сборная Украины начнет Евро-2024 17 июня матчем против Румынии.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Евро-2024 Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: Sportowe Fakty
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