Шевченко рассказал о минимальной задаче сборной Украины на Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал понять, что сборной Украины на Евро-2024 нужно как минимум выйти из группы с Бельгией, Словакией и Румынией.

«У сборной Украины один из самых молодых составов на Евро. У нас качественные игроки, у которых и есть и умение, и характер. Очень важно, чтобы мы проявили себя именно как команда».

«Что будет считаться успехом? Для начала нужно выйти из группы, а дальше будем смотреть».

«Результаты Довбика? Я очень за него рад, поздравил его. Здорово, что у сборной Украины есть такой форвард», — сказал Шевченко.

Сборная Украины начнет Евро-2024 17 июня матчем против Румынии.