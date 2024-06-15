Шевченко рассказал о минимальной задаче сборной Украины на Евро-2024
Президент УАФ рассчитывает на выход из группы
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал понять, что сборной Украины на Евро-2024 нужно как минимум выйти из группы с Бельгией, Словакией и Румынией.
«У сборной Украины один из самых молодых составов на Евро. У нас качественные игроки, у которых и есть и умение, и характер. Очень важно, чтобы мы проявили себя именно как команда».
«Что будет считаться успехом? Для начала нужно выйти из группы, а дальше будем смотреть».
«Результаты Довбика? Я очень за него рад, поздравил его. Здорово, что у сборной Украины есть такой форвард», — сказал Шевченко.
Сборная Украины начнет Евро-2024 17 июня матчем против Румынии.
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