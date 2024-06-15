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  4. Златко ДАЛИЧ: «Мы в самой сильной группе»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 15:39 |
471
0

Златко ДАЛИЧ: «Мы в самой сильной группе»

Главный тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями от матча против Испании

15 июня 2024, 15:39 |
471
0
Златко ДАЛИЧ: «Мы в самой сильной группе»
УЕФА. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Испании:

«Мы попали в сильнейшую группу, с действующими чемпионами Европы, Италией, и победителями Лиги наций, Испанией. Испания – очень сложная команда, Албания – мотивированная и полна уверенности, поэтому наша группа, безусловно, самая сложная и самая требовательная.

Мы начинаем турнир против Испании, которая победила нас в финале Лиги наций по пенальти, а также на последнем Евро в зрелищной игре 5:3. Поэтому у нас есть опыт игры с ними, мы знаем, что делать. Мы попробуем победить их на этот раз, потому что мы хотим хорошо начать Евро.

То, чего достигает Хорватия, является чудодейственным – я бы даже сказал, невозможным. Вот почему меня беспокоит, когда нас недооценивают. Хорватская команда заслуживает уважения за то, что достигла таких результатов при таких сложных обстоятельствах и с таким небольшим составом игроков.

Мы боремся против мировых футбольных грандов. Поэтому мы являемся доказательством того, что маленькая страна может достичь больших успехов. Мы должны быть примером для других, что это возможно».

Матч Испания – Хорватия состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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