Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) начнет выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда отбора украинка сразится против седьмой сеяной немки Тамары Корпач (№74 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Синякова – Ноха Акуге. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде квалификации победительница матча сыграет с Катериной Синяковой (№31 WTA) или Номой Ноха Акуге (№176 WTA).

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