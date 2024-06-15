Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Берлине
15 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) начнет выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.
В матче первого раунда отбора украинка сразится против седьмой сеяной немки Тамары Корпач (№74 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Синякова – Ноха Акуге. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В финальном раунде квалификации победительница матча сыграет с Катериной Синяковой (№31 WTA) или Номой Ноха Акуге (№176 WTA).
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