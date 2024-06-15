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  4. Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 июня 2024, 14:42 |
198
0

Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Берлине

15 июня 2024, 14:42 |
198
0
Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

15 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) начнет выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда отбора украинка сразится против седьмой сеяной немки Тамары Корпач (№74 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Синякова – Ноха Акуге. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде квалификации победительница матча сыграет с Катериной Синяковой (№31 WTA) или Номой Ноха Акуге (№176 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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