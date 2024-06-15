Украина. Премьер лига15 июня 2024, 14:11 | Обновлено 15 июня 2024, 14:36
1059
0
Степаненко назвал лучшего игрока мира на своей позиции
Тарас считает Родри лучшим центральным хавбеком
15 июня 2024, 14:11 | Обновлено 15 июня 2024, 14:36
1059
0
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины считает лучшим центральным хавбеком мира игрока «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
«Мне Родри очень нравится. Он номер один сейчас в мире. Еще Тчуамени, но я не знаю, почему он мало играет. Возможно, травма. Еще у Австрии есть игрок, Лаймер, мне нравится очень. Еще Деклан Райс из «Арсенала».
«Я больше всего слежу за игрой двух – Родри и Райса. Еще Тчуамени, против которого играл в сборной и Лиге чемпионов. Сильный игрок, знает позицию, атлетичный футболист», — сказал Степаненко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2024, 13:39 0
Левый вингер ярко провел предыдущий сезон в Первой лиге
Футбол | 15 июня 2024, 10:12 4
Аргентинец догнал Али Даеи
Футбол | 15.06.2024, 00:19
Футбол | 14.06.2024, 19:55
Бокс | 14.06.2024, 20:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2024, 00:11 22
14.06.2024, 02:45 12
14.06.2024, 07:22 25
13.06.2024, 17:53 149
13.06.2024, 17:06 22
14.06.2024, 00:06 2
13.06.2024, 10:16
14.06.2024, 21:14 6