Степаненко назвал лучшего игрока мира на своей позиции

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины считает лучшим центральным хавбеком мира игрока «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Мне Родри очень нравится. Он номер один сейчас в мире. Еще Тчуамени, но я не знаю, почему он мало играет. Возможно, травма. Еще у Австрии есть игрок, Лаймер, мне нравится очень. Еще Деклан Райс из «Арсенала».

«Я больше всего слежу за игрой двух – Родри и Райса. Еще Тчуамени, против которого играл в сборной и Лиге чемпионов. Сильный игрок, знает позицию, атлетичный футболист», — сказал Степаненко.