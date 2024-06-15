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Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 14:11 | Обновлено 15 июня 2024, 14:36
1059
0

Степаненко назвал лучшего игрока мира на своей позиции

Тарас считает Родри лучшим центральным хавбеком

15 июня 2024, 14:11 | Обновлено 15 июня 2024, 14:36
1059
0
Степаненко назвал лучшего игрока мира на своей позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины считает лучшим центральным хавбеком мира игрока «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Мне Родри очень нравится. Он номер один сейчас в мире. Еще Тчуамени, но я не знаю, почему он мало играет. Возможно, травма. Еще у Австрии есть игрок, Лаймер, мне нравится очень. Еще Деклан Райс из «Арсенала».

«Я больше всего слежу за игрой двух – Родри и Райса. Еще Тчуамени, против которого играл в сборной и Лиге чемпионов. Сильный игрок, знает позицию, атлетичный футболист», — сказал Степаненко.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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