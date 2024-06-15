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  4. Без игры. Радукану в Ноттингеме добилась исторического достижения в карьере
WTA
15 июня 2024, 14:03 | Обновлено 15 июня 2024, 14:08
77
0

Без игры. Радукану в Ноттингеме добилась исторического достижения в карьере

Британка сыграет в полуфинале травяного турнира

15 июня 2024, 14:03 | Обновлено 15 июня 2024, 14:08
77
0
Без игры. Радукану в Ноттингеме добилась исторического достижения в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану (№209 WTA) без борьбы вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме.

От встречи с 21-летней уроженкой канадского Торонто отказалась ее соотечественница Франческа Джонс (№249 WTA). Причина отказа – травма плеча.

Радукану впервые в профессиональной карьере сыграет в полуфинале травяного турнира. Ранее Эмма играла в двух полуфиналах yа уровне WTA - US Open 2021 и Сеул 2022.

Ко всему прочему, добравшись до 1/2 финала в Ноттингеме, Радукану в новом рейтинге WTA вернется в топ-200.

В полуфинале Радукану будет противостоять Кэти Бултер, имеющая третий номер посева на турнире.

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WTA Ноттингем Эмма Радукану Кэти Бултер Франческа Джонс
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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