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Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 14:07 | Обновлено 15 июня 2024, 14:08
988
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины покинул Полесье

Артем Шабанов стал свободным агентом

15 июня 2024, 14:07 | Обновлено 15 июня 2024, 14:08
988
2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины покинул Полесье
ФК Полесье. Артем Шабанов

Житомирское «Полесье» официально объявило о прекращении сотрудничества с опытным украинским защитником Артемом Шабановым.

Отмечается, что контракт 32-летнего футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В течение сезона 2023/24 Артем Шабанов сыграл в футболке «Полесья» в 26 официальных матчах: 24 матча в УПЛ и 2 игры в Кубке Украины (всего 2 370 игровых минут). Результативными действиями в этих поединках отличиться не удалось.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины (2 матча) в 300 тысяч евро.

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Артем Шабанов Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент расторжение контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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