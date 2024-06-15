Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»
Михаил является самым популярных среди фанов игроком сборной Украины
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин считает, что вингеру «Челси» Михаилу Мудрику не очень просто справляться с повышенным вниманием болельщиков.
«К Мудрику больше всего внимания. Я думаю, Михаилу очень тяжело с этим. Конечно, это тяжело. Хочется какого-то спокойствия, а он, как мне кажется, куда не выйдет, то его всегда узнают».
«Думаю, это тяжело. У меня в Португалии бывает такое, но у Мудрика еще больше подобного», — сказал Трубин.
Трубин и Мудрик находятся в расположении сборной Украины и готовятся к Евро-2024.
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