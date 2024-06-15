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  4. Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»
Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2024, 13:50 |
1474
4

Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»

Михаил является самым популярных среди фанов игроком сборной Украины

15 июня 2024, 13:50 |
1474
4
Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин считает, что вингеру «Челси» Михаилу Мудрику не очень просто справляться с повышенным вниманием болельщиков.

«К Мудрику больше всего внимания. Я думаю, Михаилу очень тяжело с этим. Конечно, это тяжело. Хочется какого-то спокойствия, а он, как мне кажется, куда не выйдет, то его всегда узнают».

«Думаю, это тяжело. У меня в Португалии бывает такое, но у Мудрика еще больше подобного», — сказал Трубин.

Трубин и Мудрик находятся в расположении сборной Украины и готовятся к Евро-2024.

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Михаил Мудрик Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Евро-2024 Челси Бенфика
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Boodya
Селебріті, втомились від слави..буває
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+5
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Mac_Gyver
Син знайомої німкені з усієї збірної України знає лише Мудрика... Тік-ток у дії.
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+2
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