Анатолий ТРУБИН: «Мудрику очень тяжело. Хочется спокойствия, а тут...»

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин считает, что вингеру «Челси» Михаилу Мудрику не очень просто справляться с повышенным вниманием болельщиков.

«К Мудрику больше всего внимания. Я думаю, Михаилу очень тяжело с этим. Конечно, это тяжело. Хочется какого-то спокойствия, а он, как мне кажется, куда не выйдет, то его всегда узнают».

«Думаю, это тяжело. У меня в Португалии бывает такое, но у Мудрика еще больше подобного», — сказал Трубин.

Трубин и Мудрик находятся в расположении сборной Украины и готовятся к Евро-2024.