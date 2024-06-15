Руслан РОТАНЬ: «Скоро назовем состав на Олимпиаду. Будут проблемы»

Тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань ожидает проблем при переговорах с клубами по поводу игроков, которых вызовут на Олимпиаду-2024.

Сейчас команда участвует в турнире Мориса Ревелло, где вышла в финал.

«Мне нравится, что ребята быстро начали показывать на поле наши идеи. Мы давно не собирались, и это была задача номер один. Наладить нашу игру. Результат на турнире не на первом месте, но если вышли в финал, то хорошо. Будет хороший спарринг. Что касается игры, то, в целом, мы довольны. Далее меньше чем через месяц мы соберемся во Франции и будем готовиться уже к Олимпиаде. Самое сложное еще впереди, и важно быть не только физически, а и психологически готовыми. Нужно знать, чего мы хотим. Это наш имидж, у нас в стране война, ребята должны на 100% выложиться для нашей страны».

«Мы определились с составом на Олимпиаду, но будет другая проблема. Дней через 5-7 мы будем называть состав и разговаривать с клубами. Этот диалог, скажем так, не всем будет нравиться. Но, думаю, все понимают, что Олимпиада важна для Украины. Если бы не война, то еще можно было бы делать какие-то скидки. Но сейчас нужно всем поработать сообща», – сказал Ротань.

Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы могут не отпускать футболистов.