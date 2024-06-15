Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда отбора первая сеяная украинка сразится с Зейнеп Сонмез из Турции (№154 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 13:50 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В финальном раунде квалификации победительница матча сыграет с Эллой Зайдель (№160 WTA) или Эминой Бектас (№96 WTA).

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