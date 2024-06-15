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  4. Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 июня 2024, 13:44 | Обновлено 15 июня 2024, 14:02
794
2

Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Берлине

15 июня 2024, 13:44 | Обновлено 15 июня 2024, 14:02
794
2
Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

15 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда отбора первая сеяная украинка сразится с Зейнеп Сонмез из Турции (№154 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 13:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В финальном раунде квалификации победительница матча сыграет с Эллой Зайдель (№160 WTA) или Эминой Бектас (№96 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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vv691
дякую за таку трансляцію
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vv691
знову не те щось із трансляцією це спеціально так робиться ч шо....
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0
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