Даяна Ястремская – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Берлине
15 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) начнет выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.
В матче первого раунда отбора первая сеяная украинка сразится с Зейнеп Сонмез из Турции (№154 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 13:50 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В финальном раунде квалификации победительница матча сыграет с Эллой Зайдель (№160 WTA) или Эминой Бектас (№96 WTA).
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