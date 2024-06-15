Юлиан Нагельсманн побил рекорд Сречко Катанца. Через 24 года

Свой первый матч на Евро-2024 наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн провел в 36 лет 327 дней.

Тем самым он стал самым молодым тренером в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

Прежний рекорд, установленный 24 года назад словенцем Сречко Катанцем, Нагельсманн превзошел на 5 дней.

К слову, 17 июня компанию Нагельсманну в топ-10 тренеров-«юниоров» составит 38-летний итальянец Доменико Тедеско, возглавляющий на нынешнем чемпионате сборную Бельгии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые тренеры финальных турниров чемпионатов Европы