Юлиан Нагельсманн побил рекорд Сречко Катанца. Через 24 года
Наставник сборной Германии стал самым молодым тренером в истории Евро
Свой первый матч на Евро-2024 наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн провел в 36 лет 327 дней.
Тем самым он стал самым молодым тренером в истории финальных турниров чемпионатов Европы.
Прежний рекорд, установленный 24 года назад словенцем Сречко Катанцем, Нагельсманн превзошел на 5 дней.
К слову, 17 июня компанию Нагельсманну в топ-10 тренеров-«юниоров» составит 38-летний итальянец Доменико Тедеско, возглавляющий на нынешнем чемпионате сборную Бельгии.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые тренеры финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст
|
Тренер
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 327 дней
|
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН
|
Германия
|
14.06.2024
|
Шотландия
|
5:1
|
36 лет 332 дня
|
Сречко КАТАНЕЦ
|
Словения
|
13.06.2000
|
Югославия
|
5:3
|
36 лет 355 дней
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
10.06.1992
|
Швеция
|
1:1
|
37 лет 255 дней
|
Франк РАЙКАРД
|
Нидерланды
|
11.06.2000
|
Чехия
|
1:0
|
38 лет 279 дней
|
Доменико ТЕДЕСКО
|
Бельгия
|
17.06.2024
|
Словакия
|
|
38 лет 329 дней
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
14.06.1984
|
Испания
|
1:1
|
39 лет 271 день
|
Славен БИЛИЧ
|
Хорватия
|
08.06.2008
|
Австрия
|
1:0
|
40 лет 96 дней
|
Йозеф ХОВАНЕЦ
|
Чехия
|
11.06.2000
|
Нидерланды
|
0:1
|
41 год 4 дня
|
Альбер БАТТЕ
|
Франция
|
06.07.1960
|
Югославия
|
4:5
|
41 год 110 дней
|
Нильс-Юхан СЕМБ
|
Норвегия
|
13.06.2000
|
Испания
|
1:0
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