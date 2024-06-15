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  4. Юлиан Нагельсманн побил рекорд Сречко Катанца. Через 24 года
Германия
15 июня 2024, 12:30 | Обновлено 15 июня 2024, 12:40
303
0

Юлиан Нагельсманн побил рекорд Сречко Катанца. Через 24 года

Наставник сборной Германии стал самым молодым тренером в истории Евро

15 июня 2024, 12:30 | Обновлено 15 июня 2024, 12:40
303
0
Юлиан Нагельсманн побил рекорд Сречко Катанца. Через 24 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Свой первый матч на Евро-2024 наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн провел в 36 лет 327 дней.

Тем самым он стал самым молодым тренером в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

Прежний рекорд, установленный 24 года назад словенцем Сречко Катанцем, Нагельсманн превзошел на 5 дней.

К слову, 17 июня компанию Нагельсманну в топ-10 тренеров-«юниоров» составит 38-летний итальянец Доменико Тедеско, возглавляющий на нынешнем чемпионате сборную Бельгии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые тренеры финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст

Тренер

Сборная

Дата

Соперник

Счет

36 лет 327 дней

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН

Германия

14.06.2024

Шотландия

5:1

36 лет 332 дня

Сречко КАТАНЕЦ

Словения

13.06.2000

Югославия

5:3

36 лет 355 дней

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

10.06.1992

Швеция

1:1

37 лет 255 дней

Франк РАЙКАРД

Нидерланды

11.06.2000

Чехия

1:0

38 лет 279 дней

Доменико ТЕДЕСКО

Бельгия

17.06.2024

Словакия

38 лет 329 дней

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

14.06.1984

Испания

1:1

39 лет 271 день

Славен БИЛИЧ

Хорватия

08.06.2008

Австрия

1:0

40 лет 96 дней

Йозеф ХОВАНЕЦ

Чехия

11.06.2000

Нидерланды

0:1

41 год 4 дня

Альбер БАТТЕ

Франция

06.07.1960

Югославия

4:5

41 год 110 дней

Нильс-Юхан СЕМБ

Норвегия

13.06.2000

Испания

1:0
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Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Сречко Катанец сборная Германии по футболу Германия - Шотландия цифры и факты
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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