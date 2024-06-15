Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия стала автором одного из самых быстрых разгромов в истории Евро
Германия
15 июня 2024, 12:13 | Обновлено 15 июня 2024, 12:15
289
0

Германия стала автором одного из самых быстрых разгромов в истории Евро

Преимущества в три мяча немцы достигли на 45+1-й минуте

15 июня 2024, 12:13 | Обновлено 15 июня 2024, 12:15
289
0
Германия стала автором одного из самых быстрых разгромов в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня сборная Германии, обыграв команду Шотландии со счетом 5:1, отпраздновала свою четвертую и самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Причем гол, приведший к разгрому шотландцев, немцы забили уже на 45+1-й минуте.

В истории Евро быстрее оформляла крупный выигрыш только Франция в матче с Бельгией на ЧЕ-1984 - на 44-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро

Минута

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

44’

Франция

16.06.1984

ГТ

Бельгия

5:0

45+1’

Германия

14.06.2024

ГТ

Шотландия

5:1

48’

Испания

17.06.2016

ГТ

Турция

3:0

50’

Англия

03.07.2021

1/4

Украина

4:0

54’

Нидерланды

25.06.2000

1/4

Югославия

6:1

56’

Испания

23.06.2021

ГТ

Словакия

5:0

58’

ФРГ

18.06.1972

Финал

СССР

3:0

58’

Швеция

14.06.2004

ГТ

Болгария

5:0

58’

Нидерланды

21.06.2021

ГТ

Сев. Македония

3:0

59’

Франция

03.07.2016

1/4

Исландия

5:2
По теме:
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
Юлиан Нагельсманн побил рекорд Сречко Катанца. Через 24 года
Гранит ДЖАКА: «Успех повышает самооценку»
сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 цифры и факты Германия - Шотландия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надо, Феде, надо: Кьеза – зажигалка!
Футбол | 15 июня 2024, 08:42 1
Надо, Феде, надо: Кьеза – зажигалка!
Надо, Феде, надо: Кьеза – зажигалка!

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об одном из лидеров сборной Италии

Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
Футбол | 14 июня 2024, 18:43 0
Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика

Алан Ширер верит, что в украинском вингере действительно есть что-то особенное

ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
Бокс | 14.06.2024, 20:27
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем
Футбол | 14.06.2024, 14:33
Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем
Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем
Клуб Чеберко победил в МЛС. Украинец отметился интересным показателем
Футбол | 15.06.2024, 10:31
Клуб Чеберко победил в МЛС. Украинец отметился интересным показателем
Клуб Чеберко победил в МЛС. Украинец отметился интересным показателем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
13.06.2024, 16:08 8
Футбол
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 2
Футбол
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
13.06.2024, 10:16
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
15.06.2024, 00:19
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
15.06.2024, 00:11 22
Футбол
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
13.06.2024, 13:45 24
Футбол
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем