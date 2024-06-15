Германия стала автором одного из самых быстрых разгромов в истории Евро

14 июня сборная Германии, обыграв команду Шотландии со счетом 5:1, отпраздновала свою четвертую и самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Причем гол, приведший к разгрому шотландцев, немцы забили уже на 45+1-й минуте.

В истории Евро быстрее оформляла крупный выигрыш только Франция в матче с Бельгией на ЧЕ-1984 - на 44-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро