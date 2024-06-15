Германия стала автором одного из самых быстрых разгромов в истории Евро
Преимущества в три мяча немцы достигли на 45+1-й минуте
14 июня сборная Германии, обыграв команду Шотландии со счетом 5:1, отпраздновала свою четвертую и самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы.
Причем гол, приведший к разгрому шотландцев, немцы забили уже на 45+1-й минуте.
В истории Евро быстрее оформляла крупный выигрыш только Франция в матче с Бельгией на ЧЕ-1984 - на 44-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро
|
Минута
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
44’
|
Франция
|
16.06.1984
|
ГТ
|
Бельгия
|
5:0
|
45+1’
|
Германия
|
14.06.2024
|
ГТ
|
Шотландия
|
5:1
|
48’
|
Испания
|
17.06.2016
|
ГТ
|
Турция
|
3:0
|
50’
|
Англия
|
03.07.2021
|
1/4
|
Украина
|
4:0
|
54’
|
Нидерланды
|
25.06.2000
|
1/4
|
Югославия
|
6:1
|
56’
|
Испания
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Словакия
|
5:0
|
58’
|
ФРГ
|
18.06.1972
|
Финал
|
СССР
|
3:0
|
58’
|
Швеция
|
14.06.2004
|
ГТ
|
Болгария
|
5:0
|
58’
|
Нидерланды
|
21.06.2021
|
ГТ
|
Сев. Македония
|
3:0
|
59’
|
Франция
|
03.07.2016
|
1/4
|
Исландия
|
5:2
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