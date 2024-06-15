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  4. Скоропостижно умер голкипер Черногории. Еще 5 июня он играл против Бельгии
Англия
15 июня 2024, 11:59 | Обновлено 15 июня 2024, 12:04
2197
1

Скоропостижно умер голкипер Черногории. Еще 5 июня он играл против Бельгии

Не стало Матии Саркича

15 июня 2024, 11:59 | Обновлено 15 июня 2024, 12:04
2197
1
Скоропостижно умер голкипер Черногории. Еще 5 июня он играл против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Матия Саркич

На 27-м году жизни ушел в вечность голкипер сборной Черногории и английского клуба «Миллуолл» Матия Саркич.

Сообщается, что смерть футболиста наступила ранним утром 15 июня примерно в 6:30 по местному времени в городе Будва (Черногория). Саркичу стало плохо в собственной квартире, друзья вызвали скорую помощь, но она лишь констатировала смерть.

Матия Саркич еще 5 июня играл за сборную Черногории в товарищеском матче с командой Бельгии (2:0) и стал лучшим игроком своей команды, совершив 9 сэйвов.

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смерть сборная Черногории по футболу Миллуолл
Юрій Остроумов Источник: The Mirror
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