Скоропостижно умер голкипер Черногории. Еще 5 июня он играл против Бельгии

На 27-м году жизни ушел в вечность голкипер сборной Черногории и английского клуба «Миллуолл» Матия Саркич.

Сообщается, что смерть футболиста наступила ранним утром 15 июня примерно в 6:30 по местному времени в городе Будва (Черногория). Саркичу стало плохо в собственной квартире, друзья вызвали скорую помощь, но она лишь констатировала смерть.

Матия Саркич еще 5 июня играл за сборную Черногории в товарищеском матче с командой Бельгии (2:0) и стал лучшим игроком своей команды, совершив 9 сэйвов.