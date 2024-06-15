Матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным, начиная с 1964 года
Германия стала автором самой крупной победы в первой игре чемпионата
Шестой раз в истории хозяева отпраздновали викторию в матче-открытии Евро.
При этом сборная Германии стала автором самой крупной победы в первой игре финального турнира. Подопечные Юлиана Нагельсманна превзошли достижение итальянцев, разгромивших турков на предыдущем чемпионате со счетом 3:0.
Между тем матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным за последние 60 лет. Больше мячей было забито в стартовом поединке турнира только на ЧЕ-1960 – 9: Югославия – Франция – 5:4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Победы хозяев в матчах-открытиях Euro
|
ЧЕ
|
Хозяева
|
Соперник
|
Счет
|
1964
|
Испания
|
Венгрия
|
2:1
|
1984
|
Франция
|
Дания
|
1:0
|
2000
|
Бельгия
|
Швеция
|
2:1
|
2016
|
Франция
|
Румыния
|
2:1
|
2020
|
Италия
|
Турция
|
3:0
|
2024
|
Германия
|
Шотландия
|
5:1
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