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Германия
15 июня 2024, 11:47 | Обновлено 15 июня 2024, 12:01
435
0

Матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным, начиная с 1964 года

Германия стала автором самой крупной победы в первой игре чемпионата

15 июня 2024, 11:47 | Обновлено 15 июня 2024, 12:01
435
0
Матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным, начиная с 1964 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Шестой раз в истории хозяева отпраздновали викторию в матче-открытии Евро.

При этом сборная Германии стала автором самой крупной победы в первой игре финального турнира. Подопечные Юлиана Нагельсманна превзошли достижение итальянцев, разгромивших турков на предыдущем чемпионате со счетом 3:0.

Между тем матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным за последние 60 лет. Больше мячей было забито в стартовом поединке турнира только на ЧЕ-1960 – 9: Югославия – Франция – 5:4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победы хозяев в матчах-открытиях Euro

ЧЕ

Хозяева

Соперник

Счет

1964

Испания

Венгрия

2:1

1984

Франция

Дания

1:0

2000

Бельгия

Швеция

2:1

2016

Франция

Румыния

2:1

2020

Италия

Турция

3:0

2024

Германия

Шотландия

5:1
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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