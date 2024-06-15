Матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным, начиная с 1964 года

Шестой раз в истории хозяева отпраздновали викторию в матче-открытии Евро.

При этом сборная Германии стала автором самой крупной победы в первой игре финального турнира. Подопечные Юлиана Нагельсманна превзошли достижение итальянцев, разгромивших турков на предыдущем чемпионате со счетом 3:0.

Между тем матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным за последние 60 лет. Больше мячей было забито в стартовом поединке турнира только на ЧЕ-1960 – 9: Югославия – Франция – 5:4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победы хозяев в матчах-открытиях Euro