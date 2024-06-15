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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 11:56 | Обновлено 15 июня 2024, 12:37
1708
1

Стало известно, кто рассудит первый матч Украины на Евро-2024

Арбитром на игру против Румынии назначен Гленн Нюберг

15 июня 2024, 11:56 | Обновлено 15 июня 2024, 12:37
1708
1
Стало известно, кто рассудит первый матч Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гленн Нюберг

В понедельник, 17 июня 2024 года, состоится матч первого тура группового этапа Евро-2024 между национальными командами Румынии и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен шведский рефери Гленн Нюберг. Ранее он судил матчи киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Интересно, что в начале апреля Гленн попал в серьезный скандал, не назначив пенальти в пользу мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 против лондонского «Арсенала».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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