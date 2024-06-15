Стало известно, кто рассудит первый матч Украины на Евро-2024

В понедельник, 17 июня 2024 года, состоится матч первого тура группового этапа Евро-2024 между национальными командами Румынии и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен шведский рефери Гленн Нюберг. Ранее он судил матчи киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Интересно, что в начале апреля Гленн попал в серьезный скандал, не назначив пенальти в пользу мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24 против лондонского «Арсенала».