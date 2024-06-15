Гранит ДЖАКА: «Успех повышает самооценку»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Венгрии:

«Успех повышает самооценку. Это был большой вызов на протяжении всего сезона, и мне очень приятно работать в «Байере» каждый день как футболист.

Мои знакомые знают, что я не люблю говорить о «если» и «но» – я упаковал свой багаж, чтобы провести здесь долгое время. Мой девиз – игра за игрой, поэтому наша первая цель – сыграть завтра как можно лучше и взять три очка.

Расстановка – это не то, о чем мы говорим как игроки. Мы рады, что у нас есть тренер, который нас слушает. У меня отличные отношения с тренером, мы вместе ужинали, у нас есть амбиции и мы хотим быть успешными.

Прежде всего, приятно быть здесь – все еще быть здесь! Я все еще в восторге от всего, от каждой игры, но еще больше я в восторге от того, что я здесь, что я часть этой команды, и что я могу сыграть завтра.

Сейчас нужно просто немного расслабиться, сохранить голову чистой, не думать слишком много об игре против Венгрии. Чем ближе к игре, тем больше адреналина. Но у нас есть опыт, чтобы быть готовыми к матчу».

Матч Венгрия – Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.