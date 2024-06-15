Флориан Вирц побил один из самых старых рекордов Евро. Ждали 56 лет
21-летний немецкий хавбек стал самым молодым автором премьерного гола ЧЕ
Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал самым молодым автором премьерного гола Евро.
Забив шотландцам в 21 год 42 дня, он на 330 дней превзошел один из старейших рекордов финальных турниров, который установил еще на ЧЕ-1968 югослав Драган Джаич.
Между тем Вирц, поразивший ворота Шотландии на 10-й минуте, стал и автором одного из самых ранних голов в матчах-открытия. Еще быстрее забивал только грек Гиоргос Карагунис в поединке с португальцами на Евро-2004 – на 7-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые премьерные голы финальных турниров чемпионатов Европы
|
Минута
|
Дата
|
Автор гола
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
7'
|
12.06.2004
|
Гиоргос КАРАГУНИС
|
Греция
|
Португалия
|
2:1
|
10'
|
14.06.2024
|
Флориан ВИРЦ
|
Германия
|
Шотландия
|
5:1
|
11'
|
06.07.1960
|
Милан ГАЛИЧ
|
Югославия
|
Франция
|
5:4
|
17'
|
08.06.2012
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
Греция
|
1:1
|
19'
|
16.06.1976
|
Антон ОНДРУШ
|
Чехословакия
|
Нидерланды
|
3:1
|
22'
|
08.06.1996
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
Швейцария
|
1:1
|
23'
|
10.06.1992
|
Ян ЭРИКССОН
|
Швеция
|
Франция
|
1:1
|
24'
|
14.06.1972
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
Бельгия
|
2:1
|
36'
|
17.06.1964
|
Хесус ПЕРЕДА
|
Испания
|
Венгрия
|
2:1
|
43'
|
10.06.2000
|
Барт ГОР
|
Бельгия
|
Швеция
|
2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко считает, что родные стены и сплав молодости и опыта помогут Бундестим
Матч-открытие Евро-2024