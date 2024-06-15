Флориан Вирц побил один из самых старых рекордов Евро. Ждали 56 лет

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал самым молодым автором премьерного гола Евро.

Забив шотландцам в 21 год 42 дня, он на 330 дней превзошел один из старейших рекордов финальных турниров, который установил еще на ЧЕ-1968 югослав Драган Джаич.

Между тем Вирц, поразивший ворота Шотландии на 10-й минуте, стал и автором одного из самых ранних голов в матчах-открытия. Еще быстрее забивал только грек Гиоргос Карагунис в поединке с португальцами на Евро-2004 – на 7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые премьерные голы финальных турниров чемпионатов Европы