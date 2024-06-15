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Германия
15 июня 2024, 11:34 | Обновлено 15 июня 2024, 11:40
337
0

Флориан Вирц побил один из самых старых рекордов Евро. Ждали 56 лет

21-летний немецкий хавбек стал самым молодым автором премьерного гола ЧЕ

15 июня 2024, 11:34 | Обновлено 15 июня 2024, 11:40
337
0
Флориан Вирц побил один из самых старых рекордов Евро. Ждали 56 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал самым молодым автором премьерного гола Евро.

Забив шотландцам в 21 год 42 дня, он на 330 дней превзошел один из старейших рекордов финальных турниров, который установил еще на ЧЕ-1968 югослав Драган Джаич.

Между тем Вирц, поразивший ворота Шотландии на 10-й минуте, стал и автором одного из самых ранних голов в матчах-открытия. Еще быстрее забивал только грек Гиоргос Карагунис в поединке с португальцами на Евро-2004 – на 7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые премьерные голы финальных турниров чемпионатов Европы

Минута

Дата

Автор гола

Сборная

Соперник

Счет

7'

12.06.2004

Гиоргос КАРАГУНИС

Греция

Португалия

2:1

10'

14.06.2024

Флориан ВИРЦ

Германия

Шотландия

5:1

11'

06.07.1960

Милан ГАЛИЧ

Югославия

Франция

5:4

17'

08.06.2012

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

Греция

1:1

19'

16.06.1976

Антон ОНДРУШ

Чехословакия

Нидерланды

3:1

22'

08.06.1996

Алан ШИРЕР

Англия

Швейцария

1:1

23'

10.06.1992

Ян ЭРИКССОН

Швеция

Франция

1:1

24'

14.06.1972

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

Бельгия

2:1

36'

17.06.1964

Хесус ПЕРЕДА

Испания

Венгрия

2:1

43'

10.06.2000

Барт ГОР

Бельгия

Швеция

2:1
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