Мурат ЯКИН: «Венгрия – это очень сильная команда»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Венгрии:

«Тренировка прошла хорошо. Команда знает, что их ждет в плане состава, в плане того, что я имею в виду.

Венгрия – это очень сильная команда. Нас ждет очень тяжелая игра. Для нас важно использовать наши сильные стороны, и мы надеемся сыграть «неожиданный» матч с точки зрения нашего футбола.

Это мой первый чемпионат Европы в качестве тренера, я играю в стране, которая находится рядом с нами. Я проводил здесь чемпионат мира 2006 года и вижу подобную эйфорию среди нашей команды, которая играет здесь. Это особенно для меня после всех тех лет, что я играл здесь».

Матч Венгрия – Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.