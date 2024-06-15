Другие новости15 июня 2024, 10:43 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня
Важные события во всех видах спорта
15 июня 2024, 10:43 |
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В субботу, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Венгрия – Швейцария
19:00 Испания – Хорватия
22:00 Италия – Албания
00:00 Колумбия – Боливия
02:30 Филадельфия Юнион – Интер Майами
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