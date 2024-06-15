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15 июня 2024, 10:43 |
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня

Важные события во всех видах спорта

15 июня 2024, 10:43 |
61
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В субботу, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Венгрия – Швейцария

Favbet 3.88 – 3.22 – 2.19

19:00 Испания – Хорватия

Favbet 1.93 – 3.50 – 4.50

22:00 Италия – Албания

Favbet 1.36 – 5.15 – 10.50

00:00 Колумбия – Боливия

Favbet 1.16 – 7.15 – 21.00

02:30 Филадельфия Юнион – Интер Майами

Favbet 1.92 – 4.05 – 3.55

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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