ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июня

В субботу, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Венгрия – Швейцария

3.88 – 3.22 – 2.19

19:00 Испания – Хорватия

1.93 – 3.50 – 4.50

22:00 Италия – Албания

1.36 – 5.15 – 10.50

00:00 Колумбия – Боливия

1.16 – 7.15 – 21.00

02:30 Филадельфия Юнион – Интер Майами

1.92 – 4.05 – 3.55