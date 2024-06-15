Александрия подписала игрока известного европейского клуба
Иван Саранич из «Динамо» Загреб присоединится к команде Ротаня на правах аренды
«Александрия» арендовала хорватского правого вингера загребского «Динамо» Ивана Саранича, сообщает YouTube-канал «Камон, Плей!».
По информации источника, арендное соглашение по переходу 21-летнего футболиста рассчитано на 1 сезон. Отмечается, что в нем прописана опция выкупа.
В сезоне 2023/24 Иван Саранич на правах аренды провел 29 матчей за «Дугополье» во втором дивизионе Хорватии, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Александрия» подпишет защитника «Черноморца» Илью Уханя.
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