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Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 11:27 | Обновлено 15 июня 2024, 11:28
493
0

Александрия подписала игрока известного европейского клуба

Иван Саранич из «Динамо» Загреб присоединится к команде Ротаня на правах аренды

15 июня 2024, 11:27 | Обновлено 15 июня 2024, 11:28
493
0
Александрия подписала игрока известного европейского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Саранич

«Александрия» арендовала хорватского правого вингера загребского «Динамо» Ивана Саранича, сообщает YouTube-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, арендное соглашение по переходу 21-летнего футболиста рассчитано на 1 сезон. Отмечается, что в нем прописана опция выкупа.

В сезоне 2023/24 Иван Саранич на правах аренды провел 29 матчей за «Дугополье» во втором дивизионе Хорватии, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Александрия» подпишет защитника «Черноморца» Илью Уханя.

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Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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