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  4. Джердан ШАКИРИ: «Я думаю, что наша команда спрогрессировала»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 10:45 |
195
0

Джердан ШАКИРИ: «Я думаю, что наша команда спрогрессировала»

Полузащитник сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча против Венгрии

15 июня 2024, 10:45 |
195
0
Джердан ШАКИРИ: «Я думаю, что наша команда спрогрессировала»
УЕФА. Джердан Шакири

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Венгрии:

«Я думаю, что команда достигла большого прогресса. Мы совершенствовались от турнира к турниру, и стали гораздо более качественной командой. Опыт, который мы берем с собой на турнир, также очень важен.

Против нас тяжело играть. Мы играем в великолепную атакующую игру. Мы очень непредсказуемы и можем конкурировать с любой командой. В свой день мы способны победить любого.

Я не думаю, что мы можем недооценивать Венгрию. Это замечательная команда, которая очень упорно работает и является очень сплоченным коллективом. У них есть замечательные игроки. Это будет тяжелая игра, и нам нужно будет провести хороший день, чтобы победить их».

Матч Венгрия – Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.

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сборная Швейцарии по футболу сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Венгрия - Швейцария Джердан Шакири
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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