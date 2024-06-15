Джердан ШАКИРИ: «Я думаю, что наша команда спрогрессировала»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Венгрии:

«Я думаю, что команда достигла большого прогресса. Мы совершенствовались от турнира к турниру, и стали гораздо более качественной командой. Опыт, который мы берем с собой на турнир, также очень важен.

Против нас тяжело играть. Мы играем в великолепную атакующую игру. Мы очень непредсказуемы и можем конкурировать с любой командой. В свой день мы способны победить любого.

Я не думаю, что мы можем недооценивать Венгрию. Это замечательная команда, которая очень упорно работает и является очень сплоченным коллективом. У них есть замечательные игроки. Это будет тяжелая игра, и нам нужно будет провести хороший день, чтобы победить их».

Матч Венгрия – Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.