Марко РОССИ: «Венгрия не боится сложностей»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Швейцарии:

«Это будет наше третье Евро подряд, поэтому мы очень счастливы. Мы осознаем, что попали в сложную группу, хотя, возможно, не такую сложную, как на прошлом чемпионате Европы. Но мы не боимся вызовов. Мы уверены в себе и знаем, что у нас есть шанс победить любого соперника.

У Швейцарии много сильных сторон. Они очень крепкие и сильные сзади. Аканджи и Рикардо Родригес. Сильные в полузащите и качественные в нападении. Нам нужно обратить внимание на них в целом, нам нужно играть как единая команда, очевидно.

Мы прошли квалификацию. Не случайно, а потому что мы заслужили на это на поле. Хочется играть целенаправленно и дарить радость нашим болельщикам. Мы чувствуем это давление. Но мы должны сосредоточиться на том, как мы готовимся, что мы должны делать, и как только мы выйдем на поле, мы должны отдать все, что у нас есть».

Матч Венгрия – Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.