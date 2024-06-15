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  4. Марко РОССИ: «Венгрия не боится сложностей»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 10:34 |
197
0

Марко РОССИ: «Венгрия не боится сложностей»

Главный тренер сборной Венгрии поделился ожиданиями от матча против Швейцарии

15 июня 2024, 10:34 |
197
0
Марко РОССИ: «Венгрия не боится сложностей»
УЕФА. Марко Росси

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Швейцарии:

«Это будет наше третье Евро подряд, поэтому мы очень счастливы. Мы осознаем, что попали в сложную группу, хотя, возможно, не такую сложную, как на прошлом чемпионате Европы. Но мы не боимся вызовов. Мы уверены в себе и знаем, что у нас есть шанс победить любого соперника.

У Швейцарии много сильных сторон. Они очень крепкие и сильные сзади. Аканджи и Рикардо Родригес. Сильные в полузащите и качественные в нападении. Нам нужно обратить внимание на них в целом, нам нужно играть как единая команда, очевидно.

Мы прошли квалификацию. Не случайно, а потому что мы заслужили на это на поле. Хочется играть целенаправленно и дарить радость нашим болельщикам. Мы чувствуем это давление. Но мы должны сосредоточиться на том, как мы готовимся, что мы должны делать, и как только мы выйдем на поле, мы должны отдать все, что у нас есть».

Матч Венгрия – Швейцария состоится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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