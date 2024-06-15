Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райан КРИСТИ: «Мы знали, что Германия сыграет хорошо»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 10:22 |
184
0

Райан КРИСТИ: «Мы знали, что Германия сыграет хорошо»

Полузащитник сборной Шотландии прокомментировал поражение от Германии

15 июня 2024, 10:22 |
184
0
Райан КРИСТИ: «Мы знали, что Германия сыграет хорошо»
УЕФА

Полузащитник сборной Шотландии и английского «Борнмута» Райан Кристи прокомментировал поражение от национальной команды Германии (1:5) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года:

«Мы знали, что Германия сыграет хорошо, но сегодня они были очень впечатляющими.

Для нас самое главное взять себя в руки, выйти на игру со Швейцарией и попытались получить позитивный настрой. Германия – команда мирового класса. Мы будем учиться у нее и, надеемся, выйдем на следующие две игры с шансом получить положительный результат».

По теме:
Матч-открытие Евро-2024 оказался самым результативным, начиная с 1964 года
Мурат ЯКИН: «Венгрия – это очень сильная команда»
Флориан Вирц побил один из самых старых рекордов Евро. Ждали 56 лет
Райан Кристи сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Германия - Шотландия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно условие, при котором Атлетико сможет оформить переход Довбика
Футбол | 15 июня 2024, 10:23 1
Известно условие, при котором Атлетико сможет оформить переход Довбика
Известно условие, при котором Атлетико сможет оформить переход Довбика

Мадридцам нужно продать 1-2 нападающих для подписания Артема

Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Бокс | 14 июня 2024, 21:14 6
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге

Конголезский боксер объяснил, почему никто не хочет с ним драться

Італия – Албания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 15.06.2024, 07:30
Італия – Албания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Італия – Албания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем
Футбол | 14.06.2024, 14:33
Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем
Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Футбол | 15.06.2024, 00:11
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
13.06.2024, 11:02
Бокс
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
15.06.2024, 00:19
Футбол
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 25
Бокс
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 2
Футбол
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
13.06.2024, 17:06 22
Футбол
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем