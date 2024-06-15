Райан КРИСТИ: «Мы знали, что Германия сыграет хорошо»

Полузащитник сборной Шотландии и английского «Борнмута» Райан Кристи прокомментировал поражение от национальной команды Германии (1:5) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года:

«Мы знали, что Германия сыграет хорошо, но сегодня они были очень впечатляющими.

Для нас самое главное взять себя в руки, выйти на игру со Швейцарией и попытались получить позитивный настрой. Германия – команда мирового класса. Мы будем учиться у нее и, надеемся, выйдем на следующие две игры с шансом получить положительный результат».