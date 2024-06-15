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Украина. Вторая лига
15 июня 2024, 03:20 | Обновлено 15 июня 2024, 03:51
38
0

Львовская команда Карпаты-2 реорганизована. Где будет выступать?

Создана команда Карпаты U-19, которая будет участвовать в юниорском первенстве

15 июня 2024, 03:20 | Обновлено 15 июня 2024, 03:51
38
0
Львовская команда Карпаты-2 реорганизована. Где будет выступать?
ФК Карпаты Львов

Львовская команда Карпаты-2 реорганизована. Общие сборы Украинской Премьер-лиги официально приняли в состав УПЛ львовские Карпаты.

Регламент УПЛ предусматривает непременное условие участие команды клуба в Чемпионате U-19. Следовательно, менеджментом Карпат принято решение о создании в сезоне 2024/2025 Карпат U-19. О составе новой команды, тренерском штабе, календаре матчей и подготовке к сезону будет сообщено вскоре.

Карпаты-2 не будут участвовать в чемпионате. Подопечные Романа Гнатива в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и финишировали на 5-й позиции. Карпатовцы одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Суммарно львы набрали 39 зачетных баллов.

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Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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