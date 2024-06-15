Львовская команда Карпаты-2 реорганизована. Где будет выступать?

Львовская команда Карпаты-2 реорганизована. Общие сборы Украинской Премьер-лиги официально приняли в состав УПЛ львовские Карпаты.

Регламент УПЛ предусматривает непременное условие участие команды клуба в Чемпионате U-19. Следовательно, менеджментом Карпат принято решение о создании в сезоне 2024/2025 Карпат U-19. О составе новой команды, тренерском штабе, календаре матчей и подготовке к сезону будет сообщено вскоре.

Карпаты-2 не будут участвовать в чемпионате. Подопечные Романа Гнатива в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и финишировали на 5-й позиции. Карпатовцы одержали 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Суммарно львы набрали 39 зачетных баллов.