ВИДЕО. Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии. Немецкая команда выиграла стартовый матч Евро-2024 со счетом 5:1.

ГОЛ! 5:1. Эмре Джан, 90+3 мин