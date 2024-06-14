Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 23:54 | Обновлено 15 июня 2024, 00:08
208
0

ВИДЕО. Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии

Немецкая команда выиграла стартовый матч Евро-2024 со счетом 5:1

14 июня 2024, 23:54 | Обновлено 15 июня 2024, 00:08
208
0
ВИДЕО. Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии. Немецкая команда выиграла стартовый матч Евро-2024 со счетом 5:1.

ГОЛ! 5:1. Эмре Джан, 90+3 мин

По теме:
Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Тотальное превосходство. Сборная Германии разгромила Шотландию
сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Германия - Шотландия Эмре Джан
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Бокс | 14 июня 2024, 03:07 0
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри

Джей Опетая считает, что Александр победил заслуженно

Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Футбол | 15 июня 2024, 00:01 1
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб

Винисиус Жуниор может перейти в «ПСЖ»

Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Футбол | 14.06.2024, 06:55
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом
Футбол | 14.06.2024, 17:32
ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом
ВИДЕО 18+. Фанаты шотландцев показали в прямом эфире, что у них под килтом
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Футбол | 14.06.2024, 02:44
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 20
Футбол
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
13.06.2024, 16:08 7
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
14.06.2024, 10:14 16
Футбол
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
13.06.2024, 11:02
Бокс
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
13.06.2024, 07:01 11
Футбол
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
13.06.2024, 10:16
Бокс
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем