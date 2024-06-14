Чемпионат Европы14 июня 2024, 23:54 | Обновлено 15 июня 2024, 00:08
208
0
ВИДЕО. Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии
Немецкая команда выиграла стартовый матч Евро-2024 со счетом 5:1
14 июня 2024, 23:54 | Обновлено 15 июня 2024, 00:08
208
0
14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии
Эмре Джан поставил точку в матче Германии и Шотландии. Немецкая команда выиграла стартовый матч Евро-2024 со счетом 5:1.
ГОЛ! 5:1. Эмре Джан, 90+3 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 июня 2024, 03:07 0
Джей Опетая считает, что Александр победил заслуженно
Футбол | 15 июня 2024, 00:01 1
Винисиус Жуниор может перейти в «ПСЖ»
Футбол | 14.06.2024, 06:55
Футбол | 14.06.2024, 17:32
Футбол | 14.06.2024, 02:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2024, 00:14 20
13.06.2024, 16:08 7
14.06.2024, 10:14 16
Бокс
14.06.2024, 11:13 12
13.06.2024, 07:01 11
13.06.2024, 10:16
14.06.2024, 07:22 23