ВИДЕО. Шотландия забила курьезный мяч престижа. Рюдигер отметился автоголом

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

На 87-й минуте Германия пропустила неожиданный гол от шотландцев. Антонио Рюдигер отметился курьезным автоголом.

ГОЛ! 4:1. Антонио Рюдигер, 87 мин (автогол)