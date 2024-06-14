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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 23:49 | Обновлено 15 июня 2024, 00:07
463
0

ВИДЕО. Шотландия забила курьезный мяч престижа. Рюдигер отметился автоголом

На 87-й минуте Германия пропустила неожиданный гол от шотландцев

14 июня 2024, 23:49 | Обновлено 15 июня 2024, 00:07
463
0
ВИДЕО. Шотландия забила курьезный мяч престижа. Рюдигер отметился автоголом
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

На 87-й минуте Германия пропустила неожиданный гол от шотландцев. Антонио Рюдигер отметился курьезным автоголом.

ГОЛ! 4:1. Антонио Рюдигер, 87 мин (автогол)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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