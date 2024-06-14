Чемпионат Европы14 июня 2024, 23:49 | Обновлено 15 июня 2024, 00:07
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ВИДЕО. Шотландия забила курьезный мяч престижа. Рюдигер отметился автоголом
На 87-й минуте Германия пропустила неожиданный гол от шотландцев
14 июня 2024, 23:49 | Обновлено 15 июня 2024, 00:07
463
0
14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии
На 87-й минуте Германия пропустила неожиданный гол от шотландцев. Антонио Рюдигер отметился курьезным автоголом.
ГОЛ! 4:1. Антонио Рюдигер, 87 мин (автогол)
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