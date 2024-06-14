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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 23:34 | Обновлено 14 июня 2024, 23:53
586
0

ВИДЕО. Германия забила 4-й гол. Фюллкруг чуть не порвал сетку ворот

Бундестим добился перевеса в 4 мяча на 68-й минуте игры с шотландцами

14 июня 2024, 23:34 | Обновлено 14 июня 2024, 23:53
586
0
ВИДЕО. Германия забила 4-й гол. Фюллкруг чуть не порвал сетку ворот
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

Бундестим добился перевеса в 4 мяча на 68-й минуте игры. Никлас Фюллкруг чуть не порвал сетку ворот соперника (4:0).

ГОЛ! 4:0. Никлас Фюллкруг, 68 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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