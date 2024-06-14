Чемпионат Европы14 июня 2024, 22:49 | Обновлено 14 июня 2024, 23:18
431
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ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти и довел перевес немцев до разгромного
Немецкая команда забила третий гол в ворота соперника на 45+1 минуте
14 июня 2024, 22:49 | Обновлено 14 июня 2024, 23:18
431
0
14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии
Немецкая команда забила третий гол в ворота соперника на 45+1 минуте. Кай Хаверц реализовал пенальти и довел перевес немцев до разгромного (3:0).
ГОЛ! 3:0. Кай Хаверц, 45+1 мин (пен)
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