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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 22:49 | Обновлено 14 июня 2024, 23:18
431
0

ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти и довел перевес немцев до разгромного

Немецкая команда забила третий гол в ворота соперника на 45+1 минуте

14 июня 2024, 22:49 | Обновлено 14 июня 2024, 23:18
431
0
ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти и довел перевес немцев до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

Немецкая команда забила третий гол в ворота соперника на 45+1 минуте. Кай Хаверц реализовал пенальти и довел перевес немцев до разгромного (3:0).

ГОЛ! 3:0. Кай Хаверц, 45+1 мин (пен)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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