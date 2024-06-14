ВИДЕО. Хаверц реализовал пенальти и довел перевес немцев до разгромного

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

Немецкая команда забила третий гол в ворота соперника на 45+1 минуте. Кай Хаверц реализовал пенальти и довел перевес немцев до разгромного (3:0).

ГОЛ! 3:0. Кай Хаверц, 45+1 мин (пен)