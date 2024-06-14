ВИДЕО. Бундестим разрывает. Мусиала удвоил перевес Германии над Шотландией

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

Немецкая команда забила второй гол в ворота соперника на 19-й минуте. Мусиала удвоил перевес Германии над Шотландией (2:0).

ГОЛ! 2:0. Джамал Мусиала, 19 мин.