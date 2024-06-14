Чемпионат Европы14 июня 2024, 22:23 | Обновлено 14 июня 2024, 22:46
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ВИДЕО. Бундестим разрывает. Мусиала удвоил перевес Германии над Шотландией
Немецкая команда забила второй гол в ворота соперника на 19-й минуте
14 июня 2024, 22:23 | Обновлено 14 июня 2024, 22:46
636
0
14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии
Немецкая команда забила второй гол в ворота соперника на 19-й минуте. Мусиала удвоил перевес Германии над Шотландией (2:0).
ГОЛ! 2:0. Джамал Мусиала, 19 мин.
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