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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 22:23 | Обновлено 14 июня 2024, 22:46
636
0

ВИДЕО. Бундестим разрывает. Мусиала удвоил перевес Германии над Шотландией

Немецкая команда забила второй гол в ворота соперника на 19-й минуте

14 июня 2024, 22:23 | Обновлено 14 июня 2024, 22:46
636
0
ВИДЕО. Бундестим разрывает. Мусиала удвоил перевес Германии над Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

Немецкая команда забила второй гол в ворота соперника на 19-й минуте. Мусиала удвоил перевес Германии над Шотландией (2:0).

ГОЛ! 2:0. Джамал Мусиала, 19 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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