Чемпионат Европы14 июня 2024, 22:17 | Обновлено 14 июня 2024, 22:46
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ВИДЕО. Германия открыла счет. Вирц забил первый гол на Евро-2024
На 10-й минуте немцы провели быстрый гол в матче-открытии ЧЕ
14 июня 2024, 22:17 | Обновлено 14 июня 2024, 22:46
1176
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14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии
На 10-й минуте немцы провели быстрый гол. Флориан Вирц с передачи Йозуа Киммиха забил первый мяч на Евро-2024.
ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 10 мин.
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