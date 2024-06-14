ВИДЕО. Германия открыла счет. Вирц забил первый гол на Евро-2024

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Германии и Шотландии

На 10-й минуте немцы провели быстрый гол. Флориан Вирц с передачи Йозуа Киммиха забил первый мяч на Евро-2024.

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 10 мин.