Чемпионат Европы14 июня 2024, 21:15 | Обновлено 14 июня 2024, 21:51
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Стрим из лагеря сборной Украины. Ребров и Трубин в прямом эфире. LIVE
Начало эфира Романа Бебеха запланировано на 14 июня в 21:00
14 июня 2024, 21:15 | Обновлено 14 июня 2024, 21:51
407
0
Вечером 14 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.
Роман Бебех в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общается с футболистами команды.
Начало стрима с коучем Сергеем Ребровым и голкипером Анатолием Трубиным запланировано на 21:00 по киевскому времени.
17 июня сборная Украины в Мюнхене проведет матч 1-го тура Евро-2024 против команды Румынии.
Стрим из лагеря сборной Украины. Ребров и Трубин в прямом эфире. LIVE
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