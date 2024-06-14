Вечером 14 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Роман Бебех в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общается с футболистами команды.

Начало стрима с коучем Сергеем Ребровым и голкипером Анатолием Трубиным запланировано на 21:00 по киевскому времени.

17 июня сборная Украины в Мюнхене проведет матч 1-го тура Евро-2024 против команды Румынии.

Стрим из лагеря сборной Украины. Ребров и Трубин в прямом эфире. LIVE