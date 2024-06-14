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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 21:15 | Обновлено 14 июня 2024, 21:51
407
0

Стрим из лагеря сборной Украины. Ребров и Трубин в прямом эфире. LIVE

Начало эфира Романа Бебеха запланировано на 14 июня в 21:00

14 июня 2024, 21:15 | Обновлено 14 июня 2024, 21:51
407
0
Стрим из лагеря сборной Украины. Ребров и Трубин в прямом эфире. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

Вечером 14 июня пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Роман Бебех в прямом эфире рассказывают главные новости о сборной, а также общается с футболистами команды.

Начало стрима с коучем Сергеем Ребровым и голкипером Анатолием Трубиным запланировано на 21:00 по киевскому времени.

17 июня сборная Украины в Мюнхене проведет матч 1-го тура Евро-2024 против команды Румынии.

Стрим из лагеря сборной Украины. Ребров и Трубин в прямом эфире. LIVE

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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