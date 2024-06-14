ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№228 WTA) пробилась в 1/2 финала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

В 1/4 финала она обыграла экс-первую ракетку мира Наоми Осаку (№125 WTA).

Хертогенбос. 1/4 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 3:6, 7:6(3)

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В матче 1/2 финала Андрееску сразится против Далмы Гальфи из Венгрии (№138 WTA). Для Андрееску это будет первый полуфинал с января 2023-го.

Отметим, что Андрееску (2019) и Осака (2018, 2020) побеждали на Открытом чемпионате США по теннису.