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  4. ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе
WTA
14 июня 2024, 21:40 | Обновлено 14 июня 2024, 21:41
203
1

ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе

Бьянка впервые с января 2023-го попала в топ-4 на турнире WTA

14 июня 2024, 21:40 | Обновлено 14 июня 2024, 21:41
203
1
ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№228 WTA) пробилась в 1/2 финала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

В 1/4 финала она обыграла экс-первую ракетку мира Наоми Осаку (№125 WTA).

Хертогенбос. 1/4 финала
Бьянка Андрееску (Канада) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 3:6, 7:6(3)

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В матче 1/2 финала Андрееску сразится против Далмы Гальфи из Венгрии (№138 WTA). Для Андрееску это будет первый полуфинал с января 2023-го.

Отметим, что Андрееску (2019) и Осака (2018, 2020) побеждали на Открытом чемпионате США по теннису.

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Бьянка Андрееску Наоми Осака WTA Хертогенбос
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Осака - це той приклад,що мати одну з кращих подач в турі для трави недостатньо.  Б'янка хоч не сильно,а поступалася в потужності , але повністю переграла по техніці.  Без різаних виграти щось на траві дуже важко. А ця проблема стосується також перший номер рейтингу.
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