ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе
Бьянка впервые с января 2023-го попала в топ-4 на турнире WTA
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№228 WTA) пробилась в 1/2 финала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе.
В 1/4 финала она обыграла экс-первую ракетку мира Наоми Осаку (№125 WTA).
Хертогенбос. 1/4 финала
Бьянка Андрееску (Канада) – Наоми Осака (Япония) – 6:3, 3:6, 7:6(3)
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
В матче 1/2 финала Андрееску сразится против Далмы Гальфи из Венгрии (№138 WTA). Для Андрееску это будет первый полуфинал с января 2023-го.
Отметим, что Андрееску (2019) и Осака (2018, 2020) побеждали на Открытом чемпионате США по теннису.
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