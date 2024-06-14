15 июня в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.