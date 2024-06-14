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  4. Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Италия – Албания
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 20:50 |
381
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Италия – Албания

Матч состоится 15 июня в 22:00

14 июня 2024, 20:50 |
381
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Италия – Албания
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии

15 июня в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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