Чемпионат Европы14 июня 2024, 20:50 |
381
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Италия – Албания
Матч состоится 15 июня в 22:00
14 июня 2024, 20:50 |
381
0
15 июня в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2024, 19:33 0
Ладислав Крейчи перешел из «Спарты» в каталонский клуб
Футбол | 14 июня 2024, 06:55 0
Эрлинг в будущем может перейти в «Барселону»
Футбол | 14.06.2024, 11:13
Футбол | 14.06.2024, 17:00
Футбол | 14.06.2024, 02:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2024, 21:45 7
13.06.2024, 17:53 148
14.06.2024, 10:14 16
14.06.2024, 07:22 23
13.06.2024, 17:06 21
Бокс
13.06.2024, 02:50
13.06.2024, 14:59 1